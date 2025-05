COA en Defensie onderzoeken gezamenlijk gebruik Budel vanaf 2028

Het COA zegt dat de locatie in Budel „een cruciale en onmisbare schakel in de Nederlandse asielketen” is. „Budel en Ter Apel zijn de enige twee locaties waar asielzoekers hun asielprocedure kunnen starten”, meldt een woordvoerder. „Samen met Defensie zullen wij gaan verkennen hoe de locatie in deze periode gedeeld te gebruiken en we zullen samen op zoek gaan naar een mogelijk duurzaam alternatief voor daarna.”

Vrijdag stemde de gemeente Cranendonck, waar Budel onder valt, ook in met een nieuwe omgevingsvergunning voor het azc. Ook is er een nieuwe bestuursovereenkomst voor de opvanglocatie vanaf 2028. Daarin is afgesproken dat het aantal opvangplekken teruggaat van 1500 naar 960. Het COA is al begonnen met het verminderen ervan. Verder wordt de centrale ontvangstlocatie verkleind van 1200 naar 300 plekken. Dat is een locatie waar asielzoekers direct na hun aanmelding naartoe gaan.

Het COA zegt ook in gesprek te gaan met de betrokken ministeries en met gemeenten „waar in het zuiden van Nederland de huidige opvang- en aanmeldcapaciteit van azc Budel naartoe zou kunnen als deze locatie zou sluiten”.