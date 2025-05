Zo moet op Vliegbasis Deelen een onverharde landingsbaan komen voor militaire transportvliegtuigen. Ook wil Defensie op het ten noorden van Arnhem gelegen vliegveld meer oefenen met helikopters en daar onbemande transportdrones stationeren. Arnhem huisvest ook al een kazerne.

„Arnhem is niet tegen Defensie, we zijn voor natuur”, zegt wethouder Cathelijne Bouwkamp (GroenLinks). Ze noemt Arnhem „de hoeder” van „een van de mooiste en meest kwetsbare natuurgebieden van Nederland”, doelend op de Veluwe. „We begrijpen dat de veiligheidssituatie in de wereld om versterking vraagt. Daarom willen we kijken wat wél past en duidelijk zijn over wat niet. We zijn voor natuur, evenwicht en een gezonde leefomgeving. Die waarden moeten we beschermen, juist ook als het spannend wordt.”