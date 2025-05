Faber: gemiste kans dat Schoof kritiek op Europees hof niet steunt

In de brief pleiten negen regeringsleiders voor meer ruimte om „criminele buitenlanders” uit te zetten. Ook Faber wil graag dat het mensenrechtenhof in Straatsburg zich op dat vlak soepeler opstelt. „Er is al jaren een verschuiving gaande van democratie naar mensenrechten”, zei ze vrijdag. De minister wilde niet toelichten welke tegenstelling zij ziet tussen democratie en mensenrechten.

Faber ziet in de weigering van Schoof een aansporing om de discussie zelf te gaan „aanslingeren” bij haar collega’s in Brussel. Zij benadrukt daarbij dat het niet haar bedoeling is om „op de stoel van de rechter te gaan zitten”.