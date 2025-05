Uitbreiden militair oefenterrein De Haar komt hard aan in Drenthe

„Voor het eerst is nu duidelijk hoeveel extra ruimte Defensie op deze plek nodig heeft.” De burgemeester begrijpt dat inwoners bezorgd zijn. Vrijdag en zaterdag is de gemeente daarom telefonisch bereikbaar voor mensen met vragen. Woensdag houdt Defensie een informatiebijeenkomst.

Ook de provincie Drenthe heeft zorgen over dit deel van de vrijdag gepresenteerde defensieplannen. „Zoals we de plannen nu lezen, koerst Defensie aan op gedwongen uitkoop”, stelt gedeputeerde Yvonne Turenhout. Ze vindt dat zorgelijk en ingrijpend.​” Vooral ook omdat dertig jaar geleden de mensen in dat gebied dezelfde situatie hebben meegemaakt. Verdriet en teleurstelling worden letterlijk herbeleefd. De komende periode gaan we als provincie nadrukkelijk het gesprek voeren over de impact en de compensatie van inwoners en agrariërs die worden getroffen.”

In Drenthe is ook opluchting nu duidelijk is dat er geen gevechtsvliegtuigen (F-35’s) van Defensie op Groningen Airport Eelde komen. De provincies Groningen en Drenthe hebben steeds aangegeven dat een „no-go” te vinden. „Daar hebben we met veel overtuiging voor gestreden samen met maatschappelijke organisaties, inwoners en ondernemers. Dat lijkt nu gehoor te krijgen”, aldus Turenhout.