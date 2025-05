Raad van State blijft woningbouwzaken nog even voorrang geven

„De ambitie was om 65.000 woningen met voorrang op een rechtszitting te behandelen, en dat is vrijwel helemaal gelukt”, zegt Aaldert ten Veen, voorzitter van de Omgevingskamer van de Afdeling bestuursrechtspraak. Dat hierdoor andere omgevingszaken langer blijven liggen, geeft „een zekere spanning”, erkent hij. „Maar omdat woningbouw nog steeds een urgent maatschappelijk probleem is, hebben we besloten dit project nog een jaar voort te zetten.”

De Raad van State behandelt zaken doorgaans op volgorde van binnenkomst.