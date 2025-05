Teleurstelling bij organisaties over uitblijven zorgakkoord

„Onze inwoners verdienen zoveel mogelijk kans op een gezond leven”, aldus de VNG. „Zij zijn gebaat bij afspraken en akkoorden waarmee gemeenten en de zorg in staat worden gesteld om hen echt te helpen.” De vereniging hoopt dat de minister snel met alle partijen om tafel gaat.

„Hiermee raakt een grote doorbraak in de toegankelijkheid van de zorg steeds verder uit zicht”, vindt de Nederlandse ggz, de branchevereniging voor de geestelijke gezondheidszorg en verslavingszorg. „Er ligt een goed plan op tafel, dat vraagt om daadkracht, maar helaas is er onvoldoende urgentie bij het kabinet om hier vaart achter te zetten.”

„Het klopt inderdaad dat er nu nog geen akkoord ligt”, zegt Ad Melkert, voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ). „Wij zijn en blijven bereid om, onder de juiste condities, te komen tot een akkoord met het kabinet. Het doel hierbij is om de uitdagingen in de zorg aan te pakken”, stelt hij.

In het zorgakkoord worden aanvullende afspraken gemaakt bovenop het Integraal Zorgakkoord, dat ruim twee jaar geleden is ondertekend. Het moet ervoor zorgen dat de zorg toegankelijk, betaalbaar en kwalitatief goed is en blijft. In het aanvullende akkoord worden onder meer afspraken gemaakt over de samenwerking tussen verschillende vormen van zorg. Daarnaast worden maatregelen genomen om werken in de sector aantrekkelijker te maken om zo een tekort aan personeel terug te dringen.

Eerder staakten zorgorganisaties het overleg omdat ze boos waren over aangekondigde extra bezuinigingen in de zorg.