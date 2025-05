Lelystad Airport moet vakantievluchten van Schiphol overnemen. Daar wordt al jaren over gesproken. Maar een meerderheid van de Kamer is daartegen. Defensie wil nu medegebruiker worden van de luchthaven. Dat is voordelig voor zowel het ministerie als de Schiphol Group, die eigenaar is van Lelystad Airport.

De provincie Flevoland en de gemeente Lelystad willen alleen F-35’s als er ook een burgerluchthaven komt op Lelystad Airport.