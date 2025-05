Of deze studenten terug naar Nederland komen of overstappen naar een andere universiteit in de Verenigde Staten is volgens hem nog niet bekend.

De Amerikaanse regering besloot donderdag dat buitenlandse studenten per direct geen lessen meer mogen volgen. Ze moeten een andere universiteit zoeken of de VS verlaten. Buitenlandse studenten mogen zich ook niet meer inschrijven. Het ministerie van Binnenlandse Veiligheid vindt dat Harvard verantwoording moet afleggen voor „het cultiveren van geweld, antisemitisme en de Communistische Partij van China op de campus”. Harvard verwerpt de aantijgingen en stapt naar de rechter.

Onder meer de Universiteit Leiden, de Universiteit van Amsterdam en de Universiteit Utrecht hebben geen uitwisselingsprogramma met Harvard. „Voor zover wij kunnen zien, zijn er op dit moment dus geen studenten die in Harvard zitten of van plan zijn daarheen te gaan”, zegt een woordvoerder van de universiteit in Leiden.

Studenten kunnen overigens ook op eigen gelegenheid naar Harvard gaan om daar te studeren. De kosten hiervan zouden volgens de Universiteit Leiden ruim 30.000 dollar per semester zijn.