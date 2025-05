Dat gebeurde tijdens een weekend dat buiten de vereniging om was georganiseerd, aldus Vindicat in een verklaring. Ook zou het dispuut inmiddels zijn opgeheven en is het betrokken lid niet meer welkom bij de vereniging. Hij was ten tijde van het voorval onder invloed van alcohol, staat in de verklaring.

„Dit wangedrag waarbij aan leden van onze vereniging letsel is toegebracht, verwerpen wij in de scherpst mogelijke bewoordingen”, schrijft de studentenvereniging. De slachtoffers hebben het advies gekregen om aangifte te doen. Volgens Vindicat maken zij het „naar omstandigheden goed”.