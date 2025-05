Het gaat om een incident op 16 april waarbij een 24-jarige man zwaargewond werd aangetroffen op het dak van een garage onderaan een flat aan de Osdorper Ban in Amsterdam. Het slachtoffer verbleef eerder die dag urenlang in een woning in de flat. De politie zei eerder te onderzoeken of hij daar tegen zijn wil werd vastgehouden.

De 23-jarige man wordt verdacht van wederrechtelijke vrijheidsbeneming met ernstig letsel tot gevolg en het plegen van meerdere inbraken. Eerder werd in de zaak ook een 60-jarige Amsterdammer aangehouden. Die is weer vrijgelaten, maar blijft verdachte in de zaak.