NFI: hartslag nuttig bij herkennen deepfakevideo’s

Deepfakes, gemanipuleerde video’s van mensen, zijn een groeiend probleem. Bekende mensen die in nepfilmpjes rare dingen doen of staatshoofden die onwaarheden verkondigen: het is steeds moeilijker dat met het blote oog te herkennen. Het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) heeft een methode ontwikkeld om nog beter te beoordelen of een video gemanipuleerd is of niet. Het zet daarbij de menselijke hartslag in.