Tien eerstejaars zouden volgens het Dagblad van het Noorden brandwonden hebben opgelopen tijdens een dispuutsweekend. Ze zouden zijn gebrandmerkt in hun gezicht. „Als dit laatste het geval is, is dat absoluut ontoelaatbaar gedrag”, laat Bruins weten.

Vindicat start een intern onderzoek en heeft ook melding gedaan bij onderwijsinstellingen en de gemeente Groningen, aldus de bewindsman. „Het is belangrijk dat studentenverenigingen hun verantwoordelijkheid nemen bij incidenten, het bestuur van Vindicat laat die verantwoordelijkheid nu zien.” Er moet volgens hem blijvend aandacht zijn voor sociale veiligheid binnen studentenverenigingen.