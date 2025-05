Gemengd slot op Wall Street na forse verliezen eerder

De Dow-Jonesindex eindigde vrijwel vlak op 41.859,09 punten, nadat de graadmeter een dag eerder nog 1,9 procent omlaag ging. De S&P 500 sloot nipt lager op 5842,01 punten, na een verlies van 1,6 procent op woensdag. Techbeurs Nasdaq kreeg er 0,3 procent bij tot 18.925,73 punten.

Beleggers hadden onder meer aandacht voor de plannen van forse belastingverlagingen van president Donald Trump. Donderdag heeft het Huis van Afgevaardigden nipt een omvangrijk belastingvoorstel goedgekeurd. De plannen kunnen de staatsschuld de komende tien jaar met biljoenen dollars laten stijgen. De wet gaat nu naar de Senaat, die het ook nog moet goedkeuren.

Door de zorgen over de overheidsfinanciën van de VS liepen de rentes op Amerikaanse staatsobligaties, ofwel de vergoeding die investeerders eisen op leningen, eerder op. Donderdag daalde die echter weer.

Een aantal grote techbedrijven zoals Nvidia (plus 0,8 procent), Amazon (plus 1 procent) en Tesla (plus 1,9 procent) eindigde hoger.

Tinder-eigenaar Match Group kreeg er 0,4 procent bij. Donderdag werd bekend dat Faye Iosotaluno vertrekt als topvrouw bij Tinder, na minder dan twee jaar in die rol. Urban Outfitters won bijna 23 procent, na beter dan verwachte kwartaalresultaten van de kledingverkoper.

Southwest Airlines zakte 1,7 procent. Het bedrijf ziet dat de zwakkere vraag naar vliegreizen, die eerder dit jaar begon, nog steeds aanhoudt.

De bitcoin is bezig met een aanhoudende opmars en bereikte een nieuw recordniveau van ruim 111.000 dollar. Dat had te maken met optimisme over de komst van nieuwe regelgeving in de VS voor stablecoins, digitale munten waarvan de waarde is gekoppeld aan traditioneel geld zoals de dollar. Cryptobeurs Coinbase klom hierop 5 procent.