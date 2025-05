Genodigden voor Trumps cryptodiner uitgejoeld door demonstranten

Een honderdtal demonstranten wachtte Trump en zijn genodigden bij zijn golfclub net buiten Washington op en schreeuwde „schaam je” en „ik hoop dat je stikt in je diner”. Ze hielden borden omhoog met teksten als „Amerika is niet te koop” en „Memecoin-oplichters gaan naar de gevangenis”.

Trump zei in een toespraak dat hij de Verenigde Staten „de wereldhoofdstad van de cryptomunt” wil maken, aldus een van de aanwezigen tegen persbureau Bloomberg.

Democratische Congresleden zijn bezorgd over belangenverstrengeling van Trump, die de 220 rijkste crypto-investeerders die zich hadden aangemeld voor het diner had uitgekozen als genodigden en voor de top 25 van hen een speciale receptie voor het diner had georganiseerd.

De Democratische senator Richard Blumenthal zei in een interview eerder deze maand dat Trump een ‘te koop’ bord op de oprijlaan van het Witte Huis zet door deze handelwijze.