BYD verkoopt voor het eerst meer auto’s in Europa dan Tesla

De Chinese producent van elektrische auto’s BYD verkocht vorige maand voor het eerst meer elektrische auto’s in Europa dan het Amerikaanse Tesla. Volgens marktonderzoeker Jato Dynamics verkocht BYD in april 7231 volledig elektrische auto’s in Europa, 169 procent meer dan een jaar eerder. Daarmee belandde BYD in de top 10 van elektrische merken op het continent.