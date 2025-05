Europees Parlement stemt voor forse taks op Russische kunstmest

Het Europees Parlement heeft ingestemd met hogere invoerheffingen op kunstmest uit Rusland en Belarus. Door de ingreep stijgen de importtarieven de komende jaren stapsgewijs tot het equivalent van 100 procent in 2028. Het moet ervoor zorgen dat Rusland en Belarus minder kunstmest kunnen verkopen in Europa en daardoor minder inkomsten hebben om de oorlog in Oekraïne mee te financieren, zegt parlementslid Inese Vaidere.