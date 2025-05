College Katwijk na onrustige week: Bedreigingen en geweld niet accepteren 

Dat stelt het college van burgemeester en wethouders woensdag in een statement. In Katwijk heerste afgelopen week onrust na rellen vorige week woensdag rond een bijeenkomst van Christenen voor Israël. Katwijkers gebruikten geweld tegen pro-Palestijnse betogers. In Katwijk gaat het verhaal dat bewoners worden bedreigd vanuit pro-Palestijnse hoek.

„Geweld en bedreigingen hebben ook gevolgen voor onze dorpsgenoten. Het maakt inwoners bang en zorgt voor onrust onder families en vrienden”, schrijven burgemeester Visser en de wethouders.

Het college bespeurt „veel onbegrip” in Katwijk over het feit dat de gemeente groen licht gaf voor de pro-Palestijnse demonstratie. „Het is aan ons om beter uit te leggen hoe het recht op demonstreren in Nederland is geregeld. Demonstreren is een grondrecht. Als gemeente zijn we wettelijk verplicht dat recht te respecteren en zelfs te beschermen.”

Een demonstratie verbieden mag alleen in „uitzonderlijke gevallen”, schrijft het college. „Bijvoorbeeld als er vrees is voor zodanige ongeregeldheden die niet te bestrijden of te voorkomen zijn.”