Katwijkers demonstreren tegen bedreigingen: „Genoeg is genoeg”

„Laten we vooral blijven uitstralen naar de rest van Nederland dat wij ons hier in Katwijk niet laten piepelen. Dat wij niet bang zijn om onze christelijke normen en waarden te verdedigen en dat wij ons niet laten bedreigen door salafisten van buitenaf.” Luid applaus en instemmend geroep klinkt als Jan de Boer (43) zijn toespraak door een megafoon beëindigt. De zwaar getatoeëerde man en van origine Urker is mede-organisator van de demonstratie, die hij liever een statement noemt.

Zo’n 250 Katwijkers zijn zaterdagavond even na halfacht bij elkaar gekomen op het Strandplein in Katwijk. Een man heeft een Israëlische vlag om zijn schouders gedrapeerd. Enkele mensen houden een kartonnen bord vast met de tekst „Genoeg is genoeg”. Politieagenten houden op afstand een oogje in het zeil. De demonstratie verloopt rustig. Na een uur zijn de meeste mensen alweer vertrokken.

Nooit meer veilig

Aanleiding voor de manifestatie vormen de gebeurtenissen van de achterliggende dagen. Het begon allemaal met een bijeenkomst van Christenen voor Israël, woensdagavond in de Nieuwe Kerk in Katwijk. Tientallen pro-Palestinademonstranten trokken naar de kerk om tegen de bijeenkomst actie te voeren. Dit lokte een tegendemonstratie door zo’n 400 Katwijkers uit. Een deel van de groep, onder wie voetbalhooligans, gebruikte daarbij geweld. De mobiele eenheid moest eraan te pas komen om escalatie te voorkomen.

De pro-Palestinademonstranten, onder wie islamitische jongeren, lieten het daar niet bij zitten. Op sociale media gingen berichten rond dat ze wraak zouden nemen, vertelt Femke de Boer (36) tijdens een tweede toespraak op het Strandplein. „Katwijk zou nooit meer veilig zijn. Dat kun je met een korreltje zout nemen. Toch rijden er sinds woensdag auto’s door ons dorp met mensen die „Free Palestine” roepen.”

Ook zijn sommige Katwijkers bij hun voordeur en op hun werk bedreigd. „Er gaan foto’s rond met namen en adressen van die personen”, zegt ze desgevraagd. „Twee gezinnen met jonge kinderen zitten daarom ondergedoken. Zij durven hier niet meer over straat te gaan.” De gezinnen verblijven op een veilige locatie buiten Katwijk, weet De Boer, die contact met hen heeft. Ze hoopt dat ze zich na de manifestatie weer veilig voelen in het dorp.

Twee vrouwen, die tot de reformatorische gezindte behoren, houden een Israëlische vlag vast. „We staan hier om op te komen voor de God van Israël”, zegt een van hen. „Want Hij is van de week belachelijk gemaakt.” Ze doelt op de pro-Palestinademonstranten woensdag. „Ze riepen dat Jezus genocide pleegt. Met een megafoon stonden ze mensen op te ruien. Dat was heel provocerend.”

Zichtbaar

Even verderop staan twee vrouwen, Corrie en Diana, na te praten over de gebeurtenissen. Corrie had deze zaterdagavond stiekem op meer actie gehoopt. Beiden waren woensdag bij de demonstratie tegen de pro-Palestinademonstranten. Diana stond vooraan en was daardoor goed zichtbaar op foto’s. Ze verscheen zelfs op de televisie, vertelt ze. De afgelopen dagen voelde ze zich minder op haar gemak en lette ze meer op voorbijrijdende auto’s, uit vrees voor een confrontatie met Palestinasympathisanten.

Volgens berichten op sociale media zouden zaterdag duizend pro-Palestinademonstranten op de been komen. Op het Strandplein zijn ze echter niet te bekennen. Ook was er geen pro-Palestijnse demonstratie aangemeld bij de gemeente.

Een man met een hondje vraagt schijnbaar onwetend aan Corrie en Diana waar de tegendemonstratie is. Daarna roept hij dat Israël genocide pleegt. De twee vrouwen zijn eerst verbouwereerd over zijn uitspraak en beginnen dan terug te schelden. Als Corrie dreigend op hem afloopt, zet de man het op een lopen.

Zondagmiddag werd er een pro-Palestijnse demonstratie aangemeld bij de gemeente. Burgemeester Cornelis Visser gaf daarvoor echter geen groen licht, uit vrees voor wanordelijkheden. Toch stonden er zondagavond enkele demonstranten bij de kerk. Volgens De Telegraaf ging het om vijf vrouwen. Zij werden door de politie in een busje gezet en weggevoerd.