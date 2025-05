AEX-index daalt door zorgen over Amerikaanse staatsschuld

De AEX noteerde in de ochtendhandel 0,6 procent lager op 927,26 punten. De MidKap daalde ook 0,6 procent, tot 866,72 punten. Frankfurt, Londen en Parijs verloren tot 0,6 procent. De Aziatische beurzen lieten ook verliezen zien. In New York eindigde de Dow-Jonesindex 1,9 procent lager. Door de zorgen over de overheidsfinanciën van de VS liepen de rentes op Amerikaanse staatsobligaties op.

Staalproducent ArcelorMittal en de chipbedrijven ASML en Besi stonden onderaan in de AEX, met minnen tot 2,3 procent. Voedings- en gezondheidsbedrijf dsm-firmenich voerde de schaarse stijgers aan, met een plus van 0,4 procent.

ING werd door investeringsbank AlphaValue/Baader op de verkooplijst gezet en verloor 0,4 procent. Concurrent ABN AMRO (plus 0,3 procent) werd door Bank of America van de verkooplijst afgehaald.

OCI daalde 0,5 procent. De kunstmestproducent is volgens topman Hassan Badrawi het jaar 2025 positief begonnen. Het bedrijf wist het verlies voor rente, belastingen, afschrijvingen en afboekingen in het eerste kwartaal terug te dringen ten opzichte van het laatste kwartaal van 2024.

In Londen verloor easyJet 1,3 procent. De Britse luchtvaartmaatschappij leed in de eerste helft van haar boekjaar meer verlies. Het bedrijf rekent wel op een nieuwe recordzomer en op winstgroei in het hele boekjaar. Concurrent Air France-KLM daalde ruim 1 procent in Amsterdam.

De goudprijs ging licht omhoog en de bitcoin bereikte een nieuw recordniveau van ruim 111.000 dollar. De euro was 1,1314 dollar waard, tegen 1,1334 dollar een dag eerder. Olie werd rond 1,8 procent goedkoper. Volgens persbureau Bloomberg overwegen de leden van oliekartel OPEC+ de productie tijdens de vergadering op 1 juni verder te verhogen.