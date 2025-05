Heinen: geen signalen dat Duitse regering terugkomt voor TenneT

Na het aantreden van de nieuwe Duitse regering is de situatie mogelijk veranderd. In tegenstelling tot het vorige kabinet is de regering van bondskanselier Friedrich Merz bereid honderden miljarden extra te lenen voor investeringen in defensie en infrastructuur. Kamerleden wilden van Heinen weten of een investering in de beheerder van het Duitse hoogspanningsnet daarmee wellicht weer op tafel komt.

Het kabinet stelde zich onlangs garant voor miljardenleningen die TenneT Nederland moet aangaan voor versterking van het Nederlandse elektriciteitsnet. Een (gedeeltelijke) verkoop van de Duitse tak van het staatsbedrijf moet voorkomen dat Nederland net zo’n bijdrage moet leveren aan investeringen in Duitsland.

Ook Heinen las in het Duitse coalitieakkoord dat de nieuwe regering „strategische deelnames in de energiesector” overweegt. „Een vrij open formulering”, vindt hij. Verder wilde hij er weinig over kwijt, omdat hij momenteel de marktinteresse voor TenneT Duitsland peilt met het oog op een verkoop of beursgang. Dat proces wil hij niet verstoren.

De Duitse overheid wordt daar wel nauw bij betrokken, zei Heinen. Of Berlijn ook zelf wil investeren, wacht hij af. „Wij zoeken kapitaal, daar kan ook de Duitse regering in deelnemen. Zij weten dat wij daarvoor openstaan.” Maar voorlopig is alles erop gericht „private investeerders aan boord te krijgen”.