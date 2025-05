Economische bedrijvigheid eurozone krimpt voor het eerst dit jaar

De index van S&P Global die de algehele bedrijvigheid in het eurogebied meet, daalde van 50,4 in april naar 49,5 in mei. Een niveau van 50 of meer duidt op groei, daaronder op krimp. De index lag sinds het begin van dit jaar boven die grens. De krimp kwam onverwacht. Economen hadden gerekend op een toename van de groei tot 50,6.

„De economie van de eurozone lijkt maar niet op gang te komen”, aldus Cyrus de la Rubia, hoofdeconoom bij de Hamburg Commercial Bank. „Hoewel de buitenlandse vraag naar diensten afneemt, lijkt het de zwakke binnenlandse vraag te zijn die de sector naar beneden trekt.”

De economie van de eurolanden hield zich in de eerste maanden van het jaar nog goed staande en overtrof de verwachtingen, ondanks de onzekerheid rond de Amerikaanse importheffingen die de bedrijfsinvesteringen en consumentenbestedingen drukten.

In mei presteerde de industrie van de eurozone voor het eerst sinds de coronapandemie beter dan de dienstensector. Volgens De la Rubia komt dat waarschijnlijk door pogingen van fabrikanten om de Amerikaanse heffingen voor te zijn. Fabrikanten hebben volgens hem de productie voor de derde maand op rij verhoogd en voor het eerst sinds april 2022 daalden de nieuwe orders niet.

Volgens ING-econoom Bert Colijn is het zorgelijk dat de dienstensector de grootste veroorzaker van de krimp in het eurogebied is. Die sector was juist lange tijd de belangrijkste groeimotor. Ook wijst hij op de economische risico’s als het handelsconflict met de Verenigde Staten onopgelost blijft.

Verdere renteverlagingen en lagere olieprijzen zouden de economie echter kunnen stimuleren, denkt De la Rubia. De Europese Centrale Bank verlaagde vorige maand voor de zevende keer in een jaar de leenkosten om de economie te ondersteunen. In juni vergadert de ECB opnieuw over het rentetarief.