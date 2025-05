Storing Odido met mobiel bellen en internetten opgelost

Sommige klanten van het telecombedrijf, vooral in Noord-Brabant en Limburg, konden eerder op de dag niet bellen of internetten via hun mobiel of hadden langzamer internet. Op allestoringen.nl kwamen sinds ongeveer 06.00 uur duizenden meldingen binnen. Het aantal binnenkomende meldingen nam tegen het einde van de ochtend af.

Eerder donderdag zei de woordvoerder dat het probleem in de binnenste kern van het netwerk van Odido zat. De politie in Limburg meldde vanwege de storing telefonisch lastig bereikbaar te zijn.