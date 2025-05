Meer dan 50.000 euro ingezameld voor afscheid Jeffrey en Emma

„Alle donaties gaan naar de uitvaart van Jeffrey en Emma.” Op de pagina van de crowdfunding, waar het totaal woensdag aan het einde van de middag bij 57.000 euro aantikte, wordt benadrukt dat de familie van de kinderen toestemming heeft gegeven voor de inzamelingsactie.

Marleen Duit, organisator van de actie, had niet verwacht dat het zo snel zou gaan. „Het is echt bizar en ongelofelijk.” Ze denkt dat er nog een behoorlijk bedrag overblijft, nadat de kosten voor de uitvaart gedekt zijn. Waar dat geld naartoe gaat, zal zij op een later moment met de moeder van de overleden kinderen bespreken.

De vader nam de kinderen zaterdag mee. Dinsdagavond werd een auto met daarin de lichamen van de kinderen en van de vader gevonden in het water bij Winschoten.

De inzamelingsactie sluit donderdag om 12.00 uur.