Kamer vindt dat wet rond banen oud-ministers strenger mag

In de wet staat onder meer een ‘afkoelperiode’ van twee jaar waarin oud-bewindspersonen advies moeten vragen over hun vervolgbaan. Waarom zijn er geen sancties mogelijk tegen voormalige kabinetsleden die zulke adviezen niet opvolgen, vroegen enkele Kamerleden zich af. Volgens het wetsvoorstel kan een advies alleen voor „naming and shaming” openbaar worden gemaakt.

Een uitzondering was de VVD. Kamerlid Martijn Buijsse steunt de wet, maar verwacht dat nog strengere regels een kabinetspost minder aantrekkelijk maken. Over het publiceren van genegeerde adviezen zei hij: „Ik heb bewindspersonen gesproken die dat schrik aanjaagt.” Verder waarschuwde Buijsse voor bureaucratie.