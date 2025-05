Paul: niet voldoen aan EU-norm toegankelijkheid scholen is keuze

Paul zei dat wel rekening wordt gehouden met bijvoorbeeld liften en drempelhoogte bij de (ver)bouw van schoolgebouwen. Volgens Westerveld voldoet Nederland nu ook niet aan een verdrag van de Verenigde Naties. Daarin staat dat scholen toegankelijk moeten zijn voor mensen met alle soorten beperkingen. Het gaat dan ook om bijvoorbeeld bredere deuren, en de juiste toiletten.

Westerveld vertelde over kinderen die niet naar de dichtstbijzijnde school kunnen omdat het gebouw niet toegankelijk genoeg is. „Als ik de staatssecretaris hoor zeggen dat we op weg gaan naar inclusief onderwijs, dan moet je daar ook financiën voor vrijmaken”, aldus het Kamerlid. „Als je dat al niet wil doen voor de toegankelijkheid van schoolgebouwen, wat is onze handtekening onder het VN-verdrag dan waard”, vroeg het Kamerlid zich af.

De staatssecretaris wil geen extra eisen voor onderhoud invoeren, omdat schoolgebouwen dan met andere regels te maken hebben dan andere gebouwen. In een brief aan de Tweede Kamer schreef ze dat dit een „te grote impact” heeft. Paul wil wel aan de slag met richtlijnen voor het „ideale inclusieve schoolgebouw”. Voorlopig is het aan gemeenten en schoolbesturen om hier wat mee te doen, stelt Paul in de brief.