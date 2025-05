Politieke onvrede in Zuid-Holland na rekenfout Belastingdienst

Het vaststellen van de jaarstukken, normaal gesproken een formaliteit, heeft in de provincie Zuid-Holland tot discussie geleid door een rekenfout van de Belastingdienst. Recent bleek dat Zuid-Holland afgelopen jaar bijna 12 miljoen euro te veel aan provinciale wegenbelasting heeft ontvangen van de Belastingdienst. Dat moet worden verwerkt in de financiële cijfers over 2024, waardoor de accountant het jaarverslag vooralsnog niet heeft goedgekeurd.