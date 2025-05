Amerikaanse prijs voor wetenschapsjournalist Govert Schilling

De prijs is bestemd voor nieuwsberichten over hoge-energieastrofysica. Die tak van wetenschap houdt zich onder meer bezig met neutronensterren en zwarte gaten. Schilling krijgt de award voor een verhaal over de zoektocht naar neutrino’s, geschreven voor het Engelstalige vakblad Sky & Telescope.

Neutrino’s zijn mysterieuze deeltjes, die onder meer kunnen ontstaan bij het ontploffen van sterren en het vormen van superzware zwarte gaten. Ze zijn miniem, hebben geen elektrische lading en nauwelijks massa. Elke seconde vliegen er vele miljarden neutrino’s recht door ons lichaam en door de aarde heen. Ze zijn door niets tegen te houden.

Dat maakt het ook heel moeilijk om neutrino’s te vangen en te bestuderen. Om dat toch te proberen, wordt momenteel een grote scanner gebouwd op de bodem van de Middellandse Zee bij Frankrijk en Italië. Nederland is nauw betrokken bij dat onderzoek.

Bij de prijsuitreiking in oktober ontvangt Schilling een plaquette en 1500 dollar, omgerekend ruim 1300 euro. Voor Schilling is het de tweede keer dat hij een Schramm Award krijgt. In 2014 ontving hij de onderscheiding ook.