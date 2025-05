Gedenkplek op school voor Jeffrey en Emma

Slachtofferhulp is woensdagochtend in de twee klassen geweest waar Jeffrey en Emma in zaten, namelijk groep 4 en groep 5. „Er is goede ondersteuning geboden.” De komende dagen is Slachtofferhulp ook nog aanwezig.

De school heeft ook de ouders van de kinderen in groep 4 en 5 uitgenodigd om donderdagavond te komen, zodat ook zij hulp kunnen krijgen bij het omgaan met de situatie. In de klassen van Jeffrey en Emma zal ook een gedenkplek worden ingericht.