Cel- en werkstraf geëist in zaak mishandeling baby Hannah

Tegen de moeder van het kind, Kim de L. (33), eiste het OM een werkstraf van honderd uur, omdat zij haar dochtertje onvoldoende in bescherming heeft genomen, terwijl zij wist dat zij gevaar liep. Dat ook zij geweld zou hebben toegepast op de baby, acht justitie niet bewezen.

Het ouderpaar kwam in 2018 in het nieuws, toen het Hannah met geweld weghaalde bij haar pleegmoeder en naar Duitsland ontvoerde. Het meisje was uit huis geplaatst in verband met het ernstige vermoeden dat zij werd mishandeld. S. en De L. zijn daar destijds voor veroordeeld tot celstraffen.

Hannah liep in de eerste maanden van haar leven onder meer ribbreuken, blauwe plekken en een breuk in het scheenbeen op. De breuken passen volgens het OM bij „heel heftig schudden”. S. zou dit hebben gedaan omdat hij niet meer tegen het huilen van de baby kon. Toen zij in voorarrest zat, heeft De L. dit tegen een undercoveragent van de politie gezegd.

S. was niet aanwezig bij de rechtszaak. Het is onbekend waar hij is. De L. was er wel. Zij mag haar inmiddels zeven jaar oude dochter eens per drie weken anderhalf uur zien. Met S. is het contact verbroken. Volgens de reclassering heeft de vrouw haar leven op orde. De lopende zaak rond haar dochter heeft haar „leven verwoest”, zei zij. In de ontvoeringszaak maakt zij zichzelf veel verwijten.

Hannah verblijft in een pleeggezin. Volgens het OM hebben de heftige gebeurtenissen in het begin van haar leven hun sporen nagelaten en heeft het meisje „een achterstand”.