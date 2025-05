Toch geen gesprek Wiersma met MOB om aankondiging stikstofzaken

Landbouwminister Femke Wiersma wil toch niet met Mobilisation for the Environment (MOB) in gesprek „als er nu ook nieuwe rechtszaken worden gestart”, liet ze woensdag weten. Ze reageerde daarmee op uitspraken van voorzitter Johan Vollenbroek van de milieuorganisatie, die eerder op de dag had gezegd open te staan voor een gesprek met de bewindsvrouw.