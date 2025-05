NSC: genoeg compensatie ‘voorwaarde’ voor huurbevriezing

Compensatie voor woningcorporaties is voor NSC een „voorwaarde” om een huurbevriezing voor twee jaar te steunen. Dat heeft NSC-Kamerlid Merlien Welzijn gezegd in een debat over volkshuisvesting. Die compensatie moet er zo uitzien dat het doel blijft staan om jaarlijks 100.000 woningen te bouwen, waarvan ongeveer een derde sociale huur, aldus Welzijn.