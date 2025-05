Brug bij Lemmer gaat omhoog met verkeer erop, RWS doet onderzoek

Een brug over de Sylroede bij de Prinses Margrietsluis in Lemmer is dinsdag omhoog gegaan terwijl er nog verkeer op stond, bevestigt een woordvoerder van Rijkswaterstaat woensdag. Over het incident werd eerder bericht door de Leeuwarder Courant. „We zijn er heel erg van geschrokken en zijn heel blij dat er geen gewonden zijn gevallen.”