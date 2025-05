Britse premier maakt ommezwaai na kritiek op schrappen toeslag

Starmer zei in het Lagerhuis dat veel mensen nog moeite hebben om te voorzien in hun levensonderhoud. „Nu de economie verbetert, willen we ervoor zorgen dat mensen die verbeteringen ook merken in hun dagelijks leven.”

Starmers Labourpartij leed eerder deze maand een gevoelige nederlaag bij de lokale verkiezingen. Het rechts-populistische Reform werd de grootste partij en de bezuiniging op de energietoeslag speelde daar volgens Britse media een rol in.

De toeslag, van 200 tot 300 pond (237 tot 355 euro), is bedoeld om ouderen in de winter te helpen met het betalen van hoge energierekeningen. De regering wilde die aan minder mensen uitkeren, ondanks protesten van partijgenoten en grote vakbonden.