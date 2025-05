Politieke partijen Suriname bieden kiezers weinig houvast

Paars is de kleur van de Nationale Democratische Partij (NDP) van de in december vorig jaar overleden Desi Bouterse, die van 2010 tot 2020 aan de macht was. Die partij, nu geleid door Jennifer Simons, geldt als belangrijkste tegenstander van de ‘oranje’ Vooruitstrevende Hervormingspartij (VHP) van de huidige president Chan Santokhi.

In totaal doen veertien politieke partijen en partijcombinaties mee aan de verkiezingen op 25 mei. In Paramaribo en de districten wemelt het van de kleurige partijvlaggen en billboards met foto’s en pakkende leuzen van kandidaten, maar in de meeste verkiezingsprogramma’s staan nauwelijks samenhangende toekomstplannen.