Rutte voelt ‘brede steun’ voor fors hogere NAVO-norm

Op de NAVO-top in Den Haag wil Rutte de norm verhogen van de huidige 2 naar 3,5 procent, met daarbovenop nog 1,5 procent voor ondersteunende uitgaven voor bijvoorbeeld infrastructuur die ook defensie ten goede komt. Rutte wilde dat percentage woensdag overigens niet officieel bevestigen „omdat we daarover nog aan het discussiëren zijn”.

Forse verhoging van defensie is belangrijk om de militaire paraatheid op peil te brengen, benadrukte Rutte. „Vandaag kunnen we onszelf verdedigen, maar tussen drie en vijf jaar hebben we een probleem.” Daarnaast herstellen de Russen zich volgens Rutte „veel sneller dan we vreesden”.

Volgens Rutte produceren de Russen in drie maanden tijd evenveel munitie als de hele NAVO in een jaar produceert. „En dat is slechts munitie.”

De economie van de NAVO-bondgenoten samen is 25 keer groter dan de Russische economie, maar Rusland produceert vier keer zoveel munitie als de NAVO, zei Rutte. „Dat is onhoudbaar. En daarom is het, naast het investeren, cruciaal om de defensie-industrie te ontwikkelen en ze veel, veel meer te laten produceren.” Extra productielijnen moeten worden ingericht en extra ploegendiensten ingezet, verklaarde hij.