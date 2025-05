België wil onderzoek naar vijf EU-parlementariërs om Huawei

Het gaat om de Europarlementariërs Daniel Attard (Malta), Nikola Minchev (Bulgarije), Salvatore De Meo (Italië), Fulvio Martusciello (Italië) en Giusi Princi (Italië). Minchev (Renew), Attard (Sociaaldemocraten) en De Meo (EVP) hebben al laten weten met de autoriteiten te zullen meewerken om te bewijzen dat ze onschuldig zijn.

In maart werd bekend dat de Belgische politie onderzoek deed naar omkoping door lobbyisten van Huawei. Daarop zijn onder meer mensen gearresteerd in Frankrijk, Portugal en België. Ook werden huiszoekingen gedaan in kantoren in het parlement.

Of er Europarlementariërs zijn omgekocht, is niet bekend. Sinds de beschuldigingen zijn lobbyisten van de Chinese techgigant niet meer welkom in de gebouwen van de EU.