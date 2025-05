Trump toont Ramaphosa beelden over vermeende genocide Zuid-Afrika

Trump vroeg medewerkers om een video op een scherm in het Witte Huis af te spelen voor Ramaphosa. Het zou gaan om fragmenten van zwarte Zuid-Afrikanen die over genocide praten. Ook werden beelden getoond van wat de Amerikaanse president begraafplaatsen noemde van witte boeren en auto’s van bezoekende nabestaanden. „Dit is een vreselijk gezicht. Ik heb nog nooit zoiets gezien”, aldus Trump.

Ramaphosa reageerde niet tijdens het bekijken van de beelden. „Hebben ze u gezegd waar dit is? Ik zou graag willen weten waar dit is, want ik heb dit nog nooit gezien”, zei hij daarna. Trump antwoordde dat de beelden in Zuid-Afrika zijn gemaakt.