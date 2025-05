MOB gaat alsnog praten met Wiersma, maar zet stikstofzaken door

Mobilisation for the Environment (MOB) en landbouwminister Femke Wiersma gaan binnenkort toch met elkaar in gesprek. De milieuorganisatie zal echter geen nieuwe reeks stikstofzaken in de tussentijd opschorten. „Die gaan we uitrollen, we hebben genoeg geduld gehad. Kom op, het is zes jaar na de uitspraak van de Raad van State”, verwijst voorzitter Johan Vollenbroek naar de stikstofuitspraak van de hoogste bestuursrechter.