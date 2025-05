Struycken belooft snel een brief over fouten met namen verdachten

Staatssecretaris Teun Struycken (Rechtsbescherming) belooft de Tweede Kamer over anderhalve week in een brief te informeren over verkeerde registraties van honderden namen van verdachten. Volgens de Algemene Rekenkamer zijn daardoor mogelijk onschuldige burgers veroordeeld of hebben daders hun straf ontlopen. De NSC-bewindsman is „doordrongen van de ernst van de situatie” en belooft de Tweede Kamer hierover eind mei te informeren in een brief.