Storing Haringvlietbrug opgelost, verkeer kan er weer overheen

De storing aan de Haringvlietbrug op snelweg A29 tussen Rotterdam en Bergen op Zoom is voorbij, meldt Rijkswaterstaat. De weg was enige uren in beide richtingen afgesloten. De oorzaak was een technische storing aan de brug, waardoor het brugdek niet meer naar beneden kwam. Tegen 13.30 uur is de weg in beide richtingen weer opengegaan voor het verkeer en is het advies voor de omleidingsroutes beëindigd.