Advocatennetwerk wenst klachtenloket OM na rapport Rekenkamer

De Rekenkamer meldde eerder op woensdag dat in 867 zaken de namen van verdachten verkeerd zijn geregistreerd, waardoor daders mogelijk hun straf ontlopen of onschuldige burgers kunnen worden veroordeeld. Ook wordt bijna 1 op de 5 slachtoffers niet goed geïnformeerd en moeten burgers te lang wachten op de afhandeling van hun strafzaak.

LANGZS kan zich vinden in de oordelen van de Rekenkamer en pleit ervoor dat slachtoffers en verdachten kunnen klagen over het OM. „Per slot van rekening geven die leiding aan het opsporingsonderzoek en de vervolging”, aldus Korver. „Voor slachtoffers geldt dat die geen effectieve sancties in kunnen roepen tegen falend OM.”