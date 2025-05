G4: noodzakelijke randvoorwaarden nodig bij aanpak verward gedrag

Ze schrijven dat hun steden steeds vaker worden opgeschrikt door ernstige, soms zelfs dodelijke, geweldsincidenten waarbij mensen met „onbegrepen en onveilig” gedrag betrokken zijn. „De daders zijn vaak mensen met complexe psychische problematiek en/of met een verslaving, die niet behandeld kunnen worden of de hulp niet willen krijgen die ze nodig hebben en zeer problematisch gedrag laten zien waardoor ze een gevaar zijn voor zichzelf en hun omgeving. Ondanks alle inspanningen krijgen gemeenten, zorg en politie onvoldoende vat op hen, waardoor situaties onverhoopt escaleren.”

De vier gemeenten willen onder meer dat er voldoende passende verblijfvoorzieningen, zoals beveiligde behandelplekken in de GGZ, forensische woonplekken en woonplekken voor mensen die niet in een woonwijk kunnen functioneren, zijn. Ook willen ze dat bemoeizorg wordt verankerd in de wet en dat er geld komt voor deze zorg, dat de Wet aanpak meervoudige problematiek snel wordt aangenomen en dat de middelen voor een verstevigde aanpak rondom mensen met onbegrepen gedrag, die de afgelopen jaren beschikbaar zijn gesteld, structureel beschikbaar komen.

„Het is de hoogste tijd om het perspectief te kantelen: van reageren op incidenten naar investeren in preventie”, aldus de vier grootste gemeenten in de brief. „Niet alle personen met onbegrepen gedrag zijn een gevaar voor zichzelf en de samenleving, maar de groep met onbegrepen én onveilig gedrag verdient de juiste zorg. Samen hebben we de verantwoordelijkheid om te voorkomen dat mensen in Nederland tussen wal en schip raken, onnodig met politie in aanraking komen of slachtoffer worden van geweld dat mogelijk voorkomen had kunnen worden.”

Overigens geven de briefschrijvers wel aan dat niet ieder incident altijd kan worden voorkomen, „maar het aantal incidenten kan wel fors worden teruggebracht”.