8 jaar cel en tbs met dwangverpleging voor doden vrouw Rotterdam

De rechter legde een lagere straf op dan de vijftien jaar die het OM had geëist. „De eis van vijftien jaar celstraf is niet in lijn met wat gebruikelijk is bij een dergelijke zaak”, zei de rechter. Ook hield de rechtbank er rekening mee dat A. verminderd toerekeningsvatbaar was tijdens zijn daad. Bij de verdachte is een persoonlijkheidsstoornis vastgesteld. Verder had hij problemen met drugsgebruik en een posttraumatische stressstoornis. Daarnaast denken de deskundigen dat de kans op herhaling hoog is en dat A. weinig zelfinzicht heeft of motivatie voor een behandeling. Dat maakt dat de rechter koos voor tbs met dwangverpleging.

De 36-jarige A. wurgde zijn vrouw tijdens een ruzie, waardoor ze overleed. Daarna vluchtte hij in de auto. A. zou op weg zijn geweest naar Kopenhagen, maar werd aangehouden in de buurt van Oldenzaal. Vanuit de auto belde hij herhaaldelijk met familie van het slachtoffer om naar de flat in de Dumasstraat te gaan. De vader en zus van het slachtoffer vonden haar uiteindelijk levenloos op de bank.

A. bekende zijn vrouw te hebben gewurgd, maar zei later zich dit niet meer te kunnen herinneren. „Het leed en gemis voor familie en nabestaanden is enorm”, zei de rechter. „Verdachte heeft een einde gemaakt aan het leven van een jonge vrouw die volop in het leven stond en die de moeder van zijn kind was.” Volgens de rechtbank is het extra pijnlijk dat A. nooit spijt heeft getoond of enig zelfinzicht. „Dat werd nog eens pijnlijk onderstreept toen de verdachte zijn laatste woord gebruikte om de aanwezige nabestaanden op verwijtende toon toe te spreken en zijn daad leek te willen bagatelliseren”, aldus de rechtbank.