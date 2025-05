Verplichte buffervoorraad medicijnen valt niet te controleren

Om dit tegen te gaan heeft het vorige kabinet groothandels en handelsvergunninghouders in 2023 verplicht om een bepaalde voorraad aan te leggen als buffer. Maar de Algemene Rekenkamer meldt in het zogeheten verantwoordingsonderzoek dat „het niet waarschijnlijk is” dat patiënten minder vaak zonder medicijn naar huis gaan.

Van elk medicijn moet een voorraad worden aangelegd van twee tot zes weken, om schommelingen in de aanvoer op te vangen. Daarvoor is extra geld uitgetrokken.

Maar het is niet vast te stellen of de bedrijven echt meer voorraad aanhouden en of dat genoeg is. Ook de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd komt daar niet achter, vindt de Rekenkamer, omdat bedrijven het op hun eigen manier berekenen en de voorraad niet geteld wordt.