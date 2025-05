Inzameling voor ‘waardig afscheid’ Jeffrey en Emma

Een inwoonster van Finsterwolde (gemeente Oldambt) is een inzameling begonnen voor de uitvaart van Jeffrey en Emma. Op crowdfundingssite GoFundMe schrijft organisator Marleen Duit dat ze deze in overleg en met toestemming van de familie van de kinderen organiseert. Snel na het openen stromen de donaties binnen. Zo’n twee uur na de start was er 10.000 euro opgehaald.