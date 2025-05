Oekraïense oud-politicus doodgeschoten in Madrid

Het schietincident gebeurde voor een Amerikaanse school in de Spaanse hoofdstad, waar Portnov volgens El País net zijn kinderen had afgezet. De krant schrijft dat twee of drie aanvallers hem vijf keer neerschoten, waarvan een keer in zijn hoofd. Er is nog niemand opgepakt.

Portnov vluchtte na de Maidanrevolutie in Oekraïne in 2014 naar Rusland, schrijft The Kyiv Independent. Hij kwam op de sanctielijst te staan van de Europese Unie, maar daar is hij later weer afgehaald. In Oekraïne loopt een onderzoek naar corruptie door Portnov.