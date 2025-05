Aantal rijksambtenaren stijgt, inhuur externen blijft hoog

Het aantal rijksambtenaren is vorig jaar gestegen, met ruim 9000 fte naar 157.000 fte. Dat meldt de Algemene Rekenkamer in het jaarlijkse verantwoordingsonderzoek. Ook in de jaren ervoor steeg het aantal ambtenaren in rijksdienst flink door. Het huidige kabinet kondigde bij het aantreden medio vorig jaar aan om vanaf 2025 een bezuiniging door te voeren op het budget van ministeries van 22 procent.