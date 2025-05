Zwitserse waakhond sommeert Booking.com commissies te verlagen

Booking.com rekent de commissies aan hotels die hun reserveringen via het platform laten lopen. Volgens de Zwitserse toezichthouder voor eerlijke prijzen is de maatregel bedoeld „om de concurrentiepositie van Zwitserse hotels in een moeilijke wereldmarkt te versterken en indirect de financiële last voor klanten te verminderen”.

Het in Amsterdam gevestigde Booking.com is het niet eens met de gedwongen verlaging. Volgens het bedrijf zijn hotels namelijk niet verplicht om hun kamers aan te bieden op het platform. Booking.com wil de maatregel daarom juridisch aanvechten en de huidige commissies vragen zolang het beroep wordt behandeld.