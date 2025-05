Warenhuisketen Target zakt op negatief Wall Street

De Dow-Jonesindex stond kort na opening van de markt 0,9 procent lager op 42.312 punten. De breder samengestelde S&P 500-index verloor 0,6 procent op 5905 punten en techgraadmeter Nasdaq zakte ook 0,6 procent tot 19.093 punten. De S&P 500 eindigde dinsdag al met verlies, waarmee een winstreeks van zes dagen werd gestaakt. De Nasdaq liet toen voor het eerst in drie dagen verlies zien.

Toch staan de beursgraadmeters nog altijd hoger dan op 2 april, de dag waarop president Donald Trump zijn beleid op het vlak van importheffingen bekendmaakte. „Het herstel van de aandelenmarkt in de afgelopen maand is uitzonderlijk geweest, zowel qua snelheid als omvang”, zegt een beleggingsexpert van de Amerikaanse financiële dienstverlener LPL Financial.

Begin deze week werden de zorgen over de torenhoge staatsschuld van de VS aangewakkerd, nadat kredietbeoordelaar Moody’s de rating voor het land had verlaagd. Een lagere schuldrating maakt het voor de Amerikaanse overheid duurder om geld te lenen. Beleggers eisen namelijk een hogere rente als ze er minder zeker van zijn dat ze hun geld terugkrijgen. Door de zorgen hierover liep de rente op Amerikaanse staatsleningen met een looptijd van dertig jaar woensdag weer op tot boven de 5 procent.

Doe-het-zelfketen Lowe’s koerste 1,6 procent lager, ondanks een bijstelling naar boven van de verwachtingen voor de verkoop voor dit jaar. Huizenbouwer Toll Brothers won 1 procent. Het bedrijf boekte een kwartaalomzet die de verwachtingen overtrof en bevestigde zijn vooruitzichten voor het volledige boekjaar.