Meerdere lichamen gevonden in auto in water Winschoten

De politie gaat de auto „met heel veel zorgvuldigheid” uit het water halen en onderzoeken. Het betekent volgens de woordvoerder dat „we rekening moeten houden met het scenario dat het kan gaan om Jeffrey en Emma”. Ze zegt ook dat zodra er meer bekend is, eerst de familie ingelicht wordt en daarna anderen geïnformeerd worden. „Dat kan best nog even duren.”

Sinds ongeveer 20.30 uur zocht de politie in het water bij de Renselweg in de Groningse plaats. De woordvoerder zegt dat er geen concrete aanleiding of tip was om op deze plek te zoeken. De auto van de vader (67) was „voor het laatst gezien in de buurt van Winschoten”, daarom valt de plek binnen het zoekgebied „dat we stukje voor stukje aan het uitkammen zijn”. Een politiezoekteam te water vond de auto.

De kinderen zijn sinds zaterdagmiddag vermist. Zondag is er een Amber Alert uitgegaan. De politie zei eerder al te vrezen voor het leven van Emma en Jeffrey, omdat er aanwijzingen waren dat hun vader zichzelf en de kinderen van het leven wilde beroven. Er werd onder meer naar een grijze Toyota Avensis gezocht.